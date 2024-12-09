نائب:عرض القوانين الجدلية في سلة واحدة تعطيل للبرلمان

نائب:عرض القوانين الجدلية في سلة واحدة تعطيل للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب غسان العيداني، الاثنين، أن ربط القوانين ضمن سلة واحدة يفتقر إلى النهج الديمقراطي السليم مشيرًا إلى أن الطريقة الأنسب هي تجهيز القوانين بشكل مستقل ومن ثم طرحها للنقاش والتصويت.وقال العيداني في تصريح  صحفي، ان “ربط القوانين ضمن سلة واحدة تسبب في إثارة جدل واسع داخل البرلمان حيث أدت الخلافات حول ربط القوانين ببعضها البعض إلى تعطيل عمل البرلمان لمدة ثلاثة أشهر على الرغم من وجود قوانين أكثر أهمية للمواطنين بحاجة إلى معالجة عاجلة”، مبينا ان “الطريقة الأنسب هي تجهيز القوانين بشكل مستقل ومن ثم طرحها للنقاش والتصويت”.وأضاف، ان “القوانين الخلافية وعلى رأسها قانون العفو تحيط بها قضايا تتعلق بتعريف الانتماء للإرهاب وآليات التحقيق والمحاكمة مما يزيد من تعقيد المشهد ويؤدي إلى تأجيل الجلسات كما حدث اليوم”، داعيًا “رئاسة مجلس النواب إلى تأجيل القوانين الخلافية لحين التوصل إلى توافق سياسي بشأنها”.وفي الأشهر الأخيرة شهد البرلمان توترات سياسية كبيرة نتيجة الخلافات حول آلية تشريع القوانين خاصة تلك التي تُدمج ضمن ما يُعرف بـ”سلة القوانين”، وهذه الآلية تعتمد على مناقشة مجموعة قوانين مرتبطة أو غير مرتبطة ببعضها في حزمة واحدة مما أثار اعتراضات من عدة أطراف سياسية.

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