نائب:عقارات الدولة من أخطر ملفات الفساد

نائب:عقارات الدولة من أخطر ملفات الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد، عن أخطر ملفات الفساد في العراق.وصرحت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في تدوينة على منصة X ، أنه “‏بعد قصور البصرة، تم افتتاح المزاد على قصور الموصل، وبحسب كتاب هيئة الاستثمار فإن المخططات غير واضحة”.وضمت التدوينة، أنه “يجب ان تكون هناك مخططات واضحة حول الغزلاني والقصور”، موضحة ان “مزادات القصور وعقارات الدولة مستمرة منذ 2003”.ونوهت أن “هذا الملف من أخطر ملفات الفساد”.

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