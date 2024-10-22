نائب:عقبات كبيرة أمام تشكيل حكومة الإقليم الجديدة

نائب:عقبات كبيرة أمام تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي ، الثلاثاء ، ان تشكيل حكومة الإقليم ستواجه صعوبة بسبب التغيير في خارطة مقاعد برلمان الاقليم وعدم حصول اي حزب على الأغلبية، مشيرا الى ان التحالفات التي سيجريها الحزبيين اليكتي والبارتي ستفرض عليهما تقديم تنازلات للمتحالفين معهما.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، ان ” انتخابات برلمان الاقليم الحالية وبحسب التوقعات المؤكدة فان اي حزب من الاحزاب الكردستانية تحقيق الاغلبية نصف زائد واحد وعلى هذا الاساس لابد من تقديم التنازالات والتخلي عن مواقع مهمة في الحكومة الى الاحزاب التي ستتحالف مع الحزبيين الرئيسيين” .واضاف ان “تشكيل حكومة الاقليم المقبلة ستواجه صعوبات وعقبات كبيرة امام تشكيلها وسوف تتاخر وهذا ليس بصالح الاقليم وكذلك العملية السياسية في العراق لما لها من تاثير على الواقعيين الامني والسياسي وحتى التشريعي بما يخص تشريع قوانيين مهمة كالموازنة السنوية والنفط والغاز والمادة 140 وغيرها”.

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