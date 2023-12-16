نائب:على الحكومة كشف المنفذين بالهجوم على السفارة الأمريكية ” إن صدقت” بالقبض عليهم

نائب:على الحكومة كشف المنفذين بالهجوم على السفارة الأمريكية ” إن صدقت” بالقبض عليهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل سجاد سالم، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، على إعلان الحكومة العراقية القبض على عدد من المنفذين للهجوم الأخير على السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.وقال سالم،في حديث صحفي، ان “الحكومة العراقية مطالبة بالكشف عن هوية من نفذ الهجوم على السفارة الأمريكية ومن هي الجهات التي تقف خلف عملية القصف، وعرض كل الاعترافات على الرأي العام”.وبين انه “لا يمكن أن يكون الإعلان بهذا الغموض، فهذا يثير شكوكًا كثيرة، وقد يكون الإعلان غير صحيح وجاء بسبب ضغوطات أمريكية او محاولة تهدئة الموقف الأمريكي، ولهذا يجب كشف هوية من نفذ الهجوم من يقف خلفهم وما هي الأهداف”.وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، القبض على مستهدفي السفارة الأمريكية ببغداد، فيما أشارت الى أنهم على “صلة بالحشد الشعبي”.وفي (8 كانون الأول 2023)، أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيهات عاجلة بعد قصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، فيما وجه “بإجراء التحقيق بحقّ المقصرين من القوة الماسكة للمنطقة، التي استخدمها الإرهابيون في الاعتداء، وفرض العقوبات بحقهم”، وفقا لبيان مكتبه الإعلامي.

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