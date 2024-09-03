نائب:على حكومة السوداني منع الانتهاك التركي لسيادة العراق

نائب:على حكومة السوداني منع الانتهاك التركي لسيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة سهيلة السلطاني ،الثلاثاء، ان “عدم سماح الإقليم بالموافقة على دخول الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي لمنع التدخل التركي يدل على ان هناك اتفاقا بين الجانبين”، مشيرةً الى ان ” ما يحدث من انتهاك للسيادة العراقية في الإقليم تتحمل مسؤوليته قوات البيشمركة”.وتتابع ان “على الحكومة العراقية التحرك من أجل حل الموضوع بالطرق الدبلوماسية والسياسية وإيقاف الهجمات التركية على شمال العراق”، لافتةً الى ان بالرغم من اخفاق حكومة الإقليم في هذا الملف الا ان الشعب العراقي الكردي يستحق ان تقف معه حكومة المركز كونها ضمن حمايتها دستورياً”.

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