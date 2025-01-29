نائب:غلق ملف التعديل الوزاري بسبب رفض الأحزاب

نائب:غلق ملف التعديل الوزاري بسبب رفض الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد راضي، اغلاق ملف التعديلات الوزارية في كابينة السوداني، على اثر الاعتراضات الحاصلة من بعض الكتل السياسية إزاء هكذا تعديل. وقال راضي في تصريح  صحفي، ان “ملف التعديلات الوزارية قد اغلق وتم انهائه بالكامل لدى السلطة التنفيذية، على الرغم من التحركات والحديث الحكومي عن تغيير الوزراء المقصرين بناءً على تقييم يصدر بكل وزير”.وأضاف ان “ملف التعديلات الوزارية قد اغلق بسبب اعتراضات الكتل السياسية، وهذا الامر قد أعلنت عنه الحكومة بشكل صريح، وذلك خشية اقالة بعض الوزراء والمجيء بشخصيات لاتبلي الطموح في المنصب التنفيذي”.وبين ان “رئيس الوزراء سبق له ان تعهد بقيام دولة خدمات، الا ان هذا الشرط لم يتحقق على الرغم من ان البرنامج الحكومي قد وضع هذا الامر ضمن فقراته عند تشكيل الحكومة”. 

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