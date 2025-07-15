نائب:غياب التوافق السياسي وراء تعطيل قانون النفط والغاز

نائب:غياب التوافق السياسي وراء تعطيل قانون النفط والغاز
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب مهند الخزرجي، اليوم الثلاثاء، أن قانون النفط والغاز رهين الخلافات السياسية، مشيراً إلى أن البرلمان في دوراته السابقة والحالية أخفق في إقراره رغم أهميته المصيرية للاقتصاد العراقي.وقال الخزرجي في تصريح  صحفي، إن “جميع الدورات البرلمانية المتعاقبة والحالية لم تنجح في تمرير قانون النفط والغاز، رغم الحاجة الماسة إليه لتنظيم عمليات الاستخراج والتطوير والاستثمار في قطاعي النفط والغاز  باعتبارهما الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد”.وأوضح أن “القانون في حال تمريره سيُعيد هيكلة آليات توزيع الإيرادات، وإدارة الموارد الطبيعية، مع تحديد واضح لمسؤوليات الحكومة المركزية والإقليمية والمحلية، بما يضمن الشفافية والعدالة في هذا القطاع السيادي”.وبيّن أن “السبب الرئيس وراء تعطيل القانون يتمثل في غياب التوافق السياسي بين الكتل المشاركة في العملية السياسية، ما يجعل استمرار تهريب النفط في شمال العراق أمراً قائماً في ظل غياب الإطار القانوني الرادع”.
ودعا الخزرجي القوى السياسية إلى “تجاوز الخلافات السياسية، والعمل الجاد على إقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن، نظراً لأهميته القصوى في ضبط العائدات النفطية، لاسيما وأن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *