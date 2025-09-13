نائب:غياب القرار الوطني أضاع حقوق العراق المائية

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، من أن إهمال الحكومة للملف الأمني في المفاوضات مع تركيا انعكس بشكل مباشر على أزمة المياه في العراق، مؤكداً أن غياب استراتيجية متكاملة أضعف موقف بغداد أمام أنقرة.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “الحكومة ناقشت مع الجانب التركي ملفات متعددة خلال الأشهر الماضية، لكنها تغاضت عن ملف تواجدها داخل الارضي العراقية”.وأوضح الحسيني أن “بغداد تمتلك أدوات ضغط فعالة لم تستثمر حتى الآن، أبرزها حجم التبادل التجاري مع تركيا الذي يتجاوز 30 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن مشروع طريق التنمية، إلا أن هذه الأوراق بقيت مجمدة بسبب ضعف الإرادة السياسية من قبل السوداني ومصالحه الشخصية”.وختم الحسيني بالقول إن “أمن العراق الميداني مرتبط بشكل وثيق بأمنه المائي، وأي تراخ في أحد الملفين سيضاعف أزمات البلاد، ما يستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً يوازن بين البعدين الأمني والمائي في التفاوض مع أنقرة”.

