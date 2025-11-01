نائب:فساد كبير جداً في الشركة العامة للموانئ العراقية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت، الشركة العامة للموانئ العراقية بالتعاقد مع جهات وشركات مشبوهة قد تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ديوان الرقابة ادى دوره الرقابي وإعداد التقارير اللازمة حول تلك التعاقدات.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “هناك اتفاقيات أُبرمت مع شركات غير معروفة تثير الشكوك حول قانونيتها وشفافيتها ما يشكل خطرا على المال العام ، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة وتراخي الجهات المعنية سمح بتمرير هذه الصفقات دون تدقيق كاف”،وأكد أن “استمرار هذا النهج سيعمق الفساد داخل مؤسسات الدولة ويُفقد الثقة بالإدارة الحكومية للموارد العامة”، داعيا الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل وإخضاع عقود الموانئ للتدقيق والمراجعة المالية والفنية الشاملة”.

