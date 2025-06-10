نائب:فساد كبير في المشاريع الخدمية

نائب:فساد كبير في المشاريع الخدمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النقل والاتصالات النائب زهير الفتلاوي ، الاثنين ، ان اغلب المحافظات لازالت تحال المشاريع الخدمية الى شركات رديئة وبكلف خيالية ، مما تؤدي الى استنزاف الاموال المخصصة من حصة الاقاليم. وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي ، انه ” من خلال المتابعة الميدانية للمشاريع الخدمية خاصة بمجال البنى التحتية باحالة الكثير من المشاريع الى شركات رديئة ، فضلا عن العقود الضخمة التي لاتتناسب والواقع الحفيفي ” . وأضاف ان ” تلك العقود قد استنزفت الاموال الكبيرة من موازنة الاقليم وكان بالامكان اقامة مشاريع اخرى وبنفس الاموال المخصصة للمحافظات ” . 

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