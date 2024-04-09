نائب:فساد كبير في موانئ البصرة

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اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية:أكثر من (11) تريليون دينار إيرادات العراق لشهر كانون الثاني من العام الحالي
إيران:نشتري الكهرباء من أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان ونبيعها للعراق بأسعار مضاعفة
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال شهر آذار الماضي
صالح:هناك اكتظاظاً واسعاً من الفرص الاستثمارية في العراق
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إيران:نشتري الكهرباء من أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان ونبيعها للعراق بأسعار مضاعفة
وزيرة الهجرة: نهاية شهر تموز المقبل موعداً نهائيا لغلق مخميات النزوح
النزاهة:مكافحة الفساد في العراق ” صعبة جداً” في ظل الحماية السياسية والميليشياوية
نائب:صرف رواتب موظفي الإقليم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية هي “عربون زيارة السوداني إلى واشنطن”
دعاية هوائية ..حزب الدعوة:السوداني “سيفرض شروطه على بايدن” لإخراج قواته من العراق!!
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- اذاعة INN