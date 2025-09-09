نائب:فساد محمد السوداني وراء خراب العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الزركاني، الثلاثاء، إن العراق يعاني من كثرة ما أسماه “المستشارين اللامستشارين”، وهو “ما انعكس سلباً على مستوى التخطيط في قطاعي النقل والاتصالات”.

وبحسب الزركاني، فبالرغم من المطالبات المتكررة بتغيير الكابينة الاستشارية منذ عام 2003، لم يستجب السوداني لتلك الدعوات، بل عين مستشاراً لشؤون النقل “لا يمتلك خبرة كافية في القطاع”، وفق تعبيره.

وأشار في حديث صحفي، إلى أن “رئيس الوزراء اعتمد ما يشبه (مجلس وزراء ظل)، يتكوّن من مستشارين يقترحون مشاريع ويمنحون استثناءات قد تجر البلاد إلى التهلكة، لا سيما في ملفي النقل والاتصالات”.