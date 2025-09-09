نائب:فساد محمد السوداني وراء خراب العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الزركاني، الثلاثاء، إن العراق يعاني من كثرة ما أسماه “المستشارين اللامستشارين”، وهو “ما انعكس سلباً على مستوى التخطيط في قطاعي النقل والاتصالات”.وبحسب الزركاني، فبالرغم من المطالبات المتكررة بتغيير الكابينة الاستشارية منذ عام 2003، لم يستجب السوداني لتلك الدعوات، بل عين مستشاراً لشؤون النقل “لا يمتلك خبرة كافية في القطاع”، وفق تعبيره.وأشار في حديث صحفي، إلى أن “رئيس الوزراء اعتمد ما يشبه (مجلس وزراء ظل)، يتكوّن من مستشارين يقترحون مشاريع ويمنحون استثناءات قد تجر البلاد إلى التهلكة، لا سيما في ملفي النقل والاتصالات”.

وحول حادثة كربلاء الأخيرة، رأى الزركاني، أن سقوط جسر العطيشي، الذي أدى إلى مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين، “قد يتكرر في محافظات أخرى، في ظل استمرار اعتماد الإحالة استناداً إلى توصيات أو استشارات صادرة من مكتب رئيس الوزراء”.

وتابع “في حالة جسر كربلاء، كانت هناك استشارة مباشرة من رئاسة الوزراء إلى المحافظ لإحالة المشروع إلى شركة بعينها”!!، مؤكداً أن “الحكومة المركزية والحكومات المحلية غيّبت دور البرلمان التشريعي والرقابي، بما في ذلك لجنة النقل والاتصالات، وهو ما انعكس سلباً على جودة تنفيذ المشاريع في عموم البلاد”.

