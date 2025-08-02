نائب:قائمة السفراء الجديدة تؤكد على الفساد الحكومي والسياسي

نائب:قائمة السفراء الجديدة تؤكد على الفساد الحكومي والسياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت عضو مجلس النواب، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، وزارة الخارجية والجهات المسؤولة عن ترشيح السفراء إلى إعادة النظر في قائمة المرشحين المقترحين لتولي مناصب سفيرية، مشيرة إلى أن القائمة تضم أسماء يغلب عليها “المحسوبية والمنسوبية” وتفتقر للكفاءة والمهنية المطلوبة.وقال البجاري في تصريح صحفي، إن “قضية التصويت على قائمة السفراء تصل إلى البرلمان عادةً في نهاية الدورة النيابية، وهو أمر غير صحيح ولا يتيح الوقت الكافي للدراسة والمصادقة”، مشددة على “ضرورة إرسال القوائم في بداية كل دورة برلمانية لضمان فحصها ومراجعتها”.وأضافت أن “القائمة التي طُرحت عبر وسائل الإعلام، لا يُرجّح أن تمرر إذا ما أُرسلت إلى البرلمان، كونها تحتوي على أسماء أقارب وأبناء مسؤولين، ما يجعلها عرضة لاتهامات غياب النزاهة وتكريس الفساد الإداري”.ودعت البجاري إلى “استبدال العديد من الأسماء والاعتماد على معايير الكفاءة والمهنية، كون السفراء يمثلون الواجهة الدبلوماسية والسياسية للبلد في الخارج”.

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