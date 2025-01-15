نائب:قانون الانتخابات “مفصل على قياس” الأحزاب المتنفذة

نائب:قانون الانتخابات “مفصل على قياس” الأحزاب المتنفذة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب العراقي محمد نوري ، اليوم الأربعاء، ان تعديل قانون الانتخابات لم يطرح بشكل رسمي داخل مجلس النواب.وقال نوري في تصريح صحفي ،إن” تعديل قانون الانتخابات لم يطرح بشكل رسمي داخل أورقه مجلس النواب وإنما تم الحديث بشأنه بين الكتل السياسية”.وأضاف ان ” الكتل السياسية دائما ما تفصل قانون الانتخابات يتلائم مع حجمها السياسي والانتخابي”.وأشار إلى أن “النواب المستقلون والكتل الناشئة تطمح بوجود قانون انتخابات عادل ينصف القوى الصغيرة “.ولفت الى ان “تعديل قانون انتخابات يجب أن يراعي مصالح الناخب ويتماشى في اختيار من يمثله داخل قبة البرلمان”.

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