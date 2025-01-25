نائب:قانون العفو العام سيشمل كل سراق المال العام

نائب:قانون العفو العام سيشمل كل سراق المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل ، اليوم السبت ، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين كبار المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين. وقال جميل في تصريح  صحفي ،إن” قانون العفو العام سيشمل نور زهير ومن على شاكلته بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب “.وأضاف ان ” العفو سيفسح المجال للفاسدين سرقة أموال الدولة وبعد ذلك نفسها الدولة تعطيهم عفو واخراجهم واسقاط التهم الموجه إليهم”.واشار الى ان” قانون العفو العام سيشمل كل المتهمين بقضايا فساد والمتورطين بصفقة القرن وعلى رأسهم نور زهير وكبار الفاسدين”.ولفت إلى ان “هناك اعتراضات كثيرة على فقرة شمول الفاسدين بقانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب “. 

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