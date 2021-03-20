نائب:قانون الموازنة يضم ” مطبات” كثيرة

نائب:قانون الموازنة يضم ” مطبات” كثيرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، السبت، أن الموازنة لاتزال تضم مطبات قوية، فيما اشار الى ان موقف ائتلافه من اعادة سعر صرف الدولارثابت.وقال الركابي في تصريح  صحفي،ان “اللجنة المالية النيابية ستكمل اليوم المسودة النهائية لموازنة 2021 بعد حسم النقاط داخلها بحضور رئيس مجلس النواب في ساعة متاخرة من مساء يوم امس من اجل التصويت عليها في جلس اليوم”.واضاف الركابي،ان “الموازنة ممكن ان تمضي اليوم لكنها لاتزال تضم مطبات كبيرة من خلال وجود نقاط خلافية تتباين الروى حيالها مؤكدا بان موقف ائتلافه من سعر صرف الدولار واعادته الى وضعه السابق ثابت لان رفع السعر تسبب في ضرر بالغ لشرائح كبيرة من العراقيين”.وأشار إلى أن “الوضع المالي للعراق تغير مع ارتفاع اسعار النفط في الاسابيع الماضية ما يستدعي اعادة النظر بسعر صرف الدولار”.وكان مجلس النواب قرر في ساعة متاخرة من مساء يوم امس تاجيل جلسته الى صباح اليوم لحسم قانون الموازنة وتم تاجيل الجلسة بعد الساعة الثانية ظهر اليوم 20/3 لرفض الحضور من بعض الكتل ولايزال موقف تمريرها غامضا.

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