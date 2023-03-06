نائب:قوى إدارة الدولة ضد مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي الحقيقي

نائب:قوى إدارة الدولة ضد مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي الحقيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل حميد الشبلاوي ، الاثنين ، القوى السياسية الكبيرة بمحاولة تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق ما تملكه من أغلبية في البرلمان .  للاستمرار على الهيمنة، مبينا ان إقرار نظام “سانت ليغو “سينهي الوجود السياسي المستقل.وقال الشبلاوي في حديث صحفي ، ان ” تمرير القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجالس المحافظات لا يعبر عن ادارة الجماهير ولا يلبي طموحاته ومخالف لتوجهات القوى الوطنية التي ترفض هكذا قانون مجحف يصادر ارادة النواب المستقلين وحقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب”.وأضاف أن “القوى السياسية الكبيرة مررت القراءة الثانية لمقترح قانون مجالس المحافظات دون الاستماع للقوى والحركات الناشئة والمستقلين”، مشيرا الى ان ” هناك خطوات قادمة لمنع تمرير قانون الانتخابات وفق نظام ” سانت ليغو ” .وأوضح أن ” القوى السياسية الكبيرة تهدف من خلال القانون للعودة إلى النظام الانتخابي القديم ” سانت ليغو ” .وابدى النائب المستقل رائد المالكي، رفضه تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية، مبينا ان اتباع نظام  “سانت ليغو” يكرس سيطرة القوى الكبيرة  ويعيد  انتاج القواعد السياسية والمحاصصة “. 

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