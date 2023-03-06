نائب:قوى إدارة الدولة ضد مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي الحقيقي

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حزب طالباني:استمرار الخلافات مع حزب بارزاني لإصراره على التفرد بالحكم
مصدر سياسي:تغيير مدراء الوحدات الإدارية في الانبار بأمر من السوداني
تحالف الانبار:الحلبوسي خصص(40) مليار دينار لمنظمة “حلم” العائدة لزوجته أنوار عاصم
وزير النفط: حقل أريدو النفطي الجديد يصل الى أكثر من 12 مليار و900 مليون برميل
القانونية النيابية:قانون سانت ليغو سيُقر رغم الرفض الشعبي
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وزير النفط: حقل أريدو النفطي الجديد يصل الى أكثر من 12 مليار و900 مليون برميل
السوداني:العراق في خدمة المصالح الدولية
العراق والبنك الدولي يبحثان التعاون المشترك
بدعم من البنك المركزي الإطاري استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لخدمة الفاسدين وإيران
اليوم..أكثر من (172) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
حزب بارزاني:14% حصتنا في الموازنة دون أن نمنح بغداد دولارا واحدا من إيراداتنا النفطية وغيرها
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- اذاعة INN