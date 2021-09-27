نائب:كتلا سياسية صادرت مقاعد المكون المسيحي

نائب:كتلا سياسية صادرت مقاعد المكون المسيحي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا،  الاثنين ، كتلا سياسية بمصادرة مقاعد المكون المسيحي،  محملا اياها مسؤولية سرقة أصوات المكون لصالح مرشحين ينتمون لأحزاب سياسية.وقال كنا في حديث صحفي، إن “إرادة المكون المسيحي مصادرة من قبل القوى السياسية الكبيرة التي تسعى لسرقة مقاعدنا في مجلس النواب”، مبينا أن “مقاعد المكون اصبحت موالية لجهات سياسية بسبب مصادرة حقوق المسيح”.وأضاف، ان “الكتل المهيمنة على المشهد السياسية تمارس الضغط على المكون المسيحي للتصويت لصالح مرشحين تابعين لأحزاب”، مشيرا الى أن “تلك الممارسات تسيء إلى المكونات التي عملت طوال فترة الحكم الجديد للعراق”.

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