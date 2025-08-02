نائب:لاتصويت على قائمة السفراء إلا بعد دراستها من قبل مجلس النواب

نائب:لاتصويت على قائمة السفراء إلا بعد دراستها من قبل مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب حيدر السلامي، يوم السبت، استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب بعدم إدراج قائمة السفراء الجدد للعراق للتصويت عليها لحين إجراء دراسة على الأسماء المرشحة.وكتب السلامي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “قدمنا طلباً مشفوعا بتواقيع أكثر من خمسين نائباً واستحصلنا موافقة الرئاسة بعدم إدراج قائمة السفراء لحين دراسة الأسماء وسيرهم الذاتية لاستبعاد من لا يستحق تمثيل العراق”.وفي وقت سابق من اليوم أعرب أعضاء في مجلس النواب العراقي، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه.

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