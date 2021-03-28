نائب:لاتوجد مشكلة في تأجيل الانتخابات مرة ثانية

نائب:لاتوجد مشكلة في تأجيل الانتخابات مرة ثانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف “سائرون”، محمود الزجراوي، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، عدم وجود أي مخاوف سياسية أو برلمانية من تأجيل الانتخابات المبكرة مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية.وقال الزجراوي في حديث صحفي، “لا توجد أي مخاوف سياسية أو برلمانية من تأجيل الانتخابات المبكرة مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية، وعلى المفوضية إكمال كافة الاستعدادات الفنية وغيرها، لإجراء الانتخابات وعدم جعل أي مبررات لأي تأجيل مهما كان هدفه”.وأكمل قائلاً: “واثقون من تعهدات الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، خصوصاً أن هذا الأمر مدعوم من القوى السياسية، ومَن يحاول تأجيل الانتخابات مِن جديد، سوف يخسر جمهوره، فلا مبرر ولا حجج بعد الآن لتأجيل هذه الانتخابات”.وقررت الحكومة العراقية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بعد ما كان مقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.ويوم الأحد الماضي، أكد القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، أن هناك رغبة لدى غالبية القوى السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أيار من سنة 2022.

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