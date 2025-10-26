نائب:لاسيادة للعراق في ظل وجود حكومة محمد السوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب محمد راضي سلطان، الاحد، ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة قرار البرلمان التركي القاضي بتمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية، واتخاذ إجراءات ملزمة للحكومة كخطوة رد عملية على ما وصفه بالتدخل التركي السافر في الشأن الداخلي العراقي، وتجاوز البرلمان التركي لصلاحياته القانونية والدستورية.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن “قرار البرلمان التركي بتمديد عمل قواته داخل الأراضي العراقية يعد تجاوزاً دستورياً، إذ لا يحق لأي برلمان في العالم التدخل في شؤون دولة أخرى، باستثناء منح حكومته صلاحية دخول الحرب في حال وجود نزاع مباشر مع دولة أخرى”.وأضاف أن “القرار التركي بمنح تفويض لبقاء قواته داخل الأراضي العراقية يُعد تدخلاً في الشأن العراقي الداخلي، ويمنح العراق الحق في تقديم شكوى رسمية إلى المجتمع الدولي ضد تجاوزات البرلمان التركي وحكومته على سيادة العراق، لاسيما أن التمديد أو البقاء العسكري يجب أن يتم بموافقة الطرفين وفق اتفاق رسمي، وهو ما لم يحدث”.وأوضح سلطان أن “القرار التركي يتطلب موقفاً وطنياً حازماً وفورياً إزاء استمرار التدخلات التركية في الشأن الأمني العراقي”، داعياً ائتلاف إدارة الدولة إلى “عقد اجتماع عاجل لمناقشة القرار واتخاذ إجراءات عملية تلزم الحكومة بالرد على هذه التجاوزات وحماية السيادة الوطنية”.وكان البرلمان التركي صوّت، الثلاثاء الماضي، على تمديد بقاء قواته العسكرية في كل من العراق وسوريا بذريعة “مواجهة التهديدات الإرهابية” التي تمس الأمن القومي التركي، وهي مبررات رفضتها الأوساط السياسية العراقية وعدّتها غطاءً لأجندات توسعية غير مشروعة.

