نائب:لا إتفاق سياسي على حل أزمة الرئاسة البرلمانية

نائب:لا إتفاق سياسي على حل أزمة الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب سالم ابراهيم، السبت، بان القوى السنية لم تتفق حتى الان على خارطة طريق لحسم عقدة رئاسة مجلس النواب.وقال ابراهيم في حديث صحفي،ان” الكرة في ملعب القوى السنية لانهاء عقدة رئاسة مجلس النواب من خلال توافق على خارطة طريق تنهي عقدة منصب الرئاسة المستمرة منذ قرابة 11 شهر”.واضاف ان” وفق المعلومات القوى السنية لم تتفق حتى الان على مسار محدد للمضي في انهاء هذه العقدة حتى الان مؤكدا بان بقية القوى مع دعم خيار السعي الى توافق سني – سني من اجل اختيار شخصية لهذا المنصب”.واشار الى ان” لايوجد سقف زمني محدد لانهاء هذه الاشكالية لكن مشاورات القوى السياسية بشكل عام مستمرة من اجل السعي الى بلورة حلول موضوعية تكون بداية للحسم”.يذكر ان الخلافات السنية- السنية مستمرة على عقدة رئاسة مجلس النواب بسبب عدم الاتفاق على خارطة طريق محددة”. 

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