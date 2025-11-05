نائب:لا تغيير في الانتخابات المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد راضي سلطان، الأربعاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تُحدث تغييرات جوهرية في توازنات مقاعد المكونات، لكنها ستفرز تعديلات داخلية ضمن كل مكون، مشيراً إلى أن قوى الإطار التنسيقي ستحافظ على الأغلبية النيابية في البرلمان المقبل.وقال سلطان في تصريح  صحفي، إنه “رغم اختلاف طبيعة التنافس الانتخابي في الدورة المقبلة، ودخول قوائم وتحالفات جديدة إلى السباق الانتخابي ، إلا أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على استحقاقات المكونات الأساسية، وإن حدثت تغييرات فستكون محدودة وغير مؤثرة في المشهد العام”.وأضاف أن “التحولات المتوقعة ستحدث داخل المكونات نفسها، إذ ستنتقل بعض المقاعد بين قواها المختلفة، دون أن تؤدي إلى تبدل في موازين القوى العامة”، مبيناً أن “المكون الشيعي، ولا سيما قوى الإطار التنسيقي، سيحتفظ بالأغلبية النيابية داخل مجلس النواب، وسيكون له الدور الحاسم في تحديد مرشح رئاسة الحكومة المقبلة”.يُشار إلى أن توقعات المراقبين للشأن الانتخابي تشير إلى أن القوى السياسية الرئيسية ضمن المكونات الشيعية والسنية والكردية ستبقى في صدارة المشهد بعد الانتخابات المقبلة.

