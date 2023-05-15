نائب:لا توجد عدالة في رواتب الموظفين

نائب:لا توجد عدالة في رواتب الموظفين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت  النائبة نورس العيسى ، اليوم الاثنين، ان “سلم الرواتب الحالي يسوده الإجحاف وغياب العدالة والغبن الذي يطال اغلب الموظفين في وزارات معينة مقارنة بأقرانهم في وزارات أخرى وهو ما لا ينبغي له ان يستمر”.وعدت العيسى “التفاوت الخيالي بين رواتب الوزارات، كارثة أضرت بالواقع المعيشي للموظفين من الطبقات الدنيا والمتوسطة رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون من أصحاب الرواتب الدنيا”، مشيرة الى ان “تدني الرواتب وتفاوتها خلق مشاكل اجتماعية وحياتية جسيمة”.وبينت ان “اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والتخطيط، هي المعنية بملف سلم الرواتب ولا علاقة له بقانون الموازنة”، معتبرة ان “استمرار الحراك الشعبي هو أفضل الحلول للضغط على الحكومة والدفع باتجاه الإسراع بإقرار القانون في مجلس الوزراء وارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه”.وأكدت دعم مجلس النواب للحراك الشعبي المطالب بتعديل سلم الرواتب “لانصاف شريحة واسعة من الموظفين من اصحاب الرواتب المتدنية وضمان العدالة والمساواة مع أقرانهم من نفس الاختصاص في وزارات اخرى”.ومنذ نحو أسبوع تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة بإقرار سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة.

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