نائب:لا توجد وساطة تستطيع إيقاف تنفيذ قرار الاتحادية بشأن منع الإقليم من تصدير النفط والغاز

نائب:لا توجد وساطة تستطيع إيقاف تنفيذ قرار الاتحادية بشأن منع الإقليم من تصدير النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، الاحد، وساطة أمريكا للأحزاب الكردية بشأن اسقاط قانون النفط والغاز والتأثير على قرار المحكمة الاتحادية، موضحاً أنه لا توجد وساطة تستطيع منع قرار الاتحادية.وقال مخيف في تصريح  صحفي، إن “هناك رقابة شعبية كبيرة على القرارات التي تتخذها المحكمة الاتحادية  ولن تقبل بوساطة اي طرف بشأن التنازل عن الحقوق”، مشيراً إلى أن “وساطة أمريكا لاربيل بشأن اسقاط قرار المحكمة الاتحادية مرفوضة وغير مجدية في الوقت الراهن”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية وبأقل من شهر استطاعت أن تصدر ثلاثة قرارات مهمة من شأنها أن تضع العراق على السكة الجديدة وهو نجاح كبير”.وأشار إلى أنه “لا توجد وساطة تستطيع أن تؤثر على قرار المحكمة الاتحادية لاسقاط حق محافظات الوسط والجنوب “، مبيناً أن “أمريكا فقدت جميع خطوطها داخل العراق ولن تستطيع أن تقدم على شيء”.يذكر أن أربيل أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لاسقاط قانون النفط والغاز كوساطة للتأثير على قرار المحكمة الاتحادية.

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