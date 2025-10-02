نائب:لا فائدة من الانتخابات المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، انتقاداً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب مصادقتها على أعداد كبيرة من المرشحين، معتبراً أن هذا الأمر يضعف فرص اختيار الكفاءات ويؤثر سلباً على العملية الانتخابية.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “المفوضية كان ينبغي أن تعتمد دقة أكبر في فرز واعتماد أسماء المرشحين، بدلاً من المصادقة على أعداد كبيرة بشكل يربك سير الانتخابات”.وأوضح أن “العدد المتزايد من المرشحين يفتح الباب أمام وصول شخصيات غير مؤهلة إلى البرلمان، مما سينعكس سلباً على مستوى الأداء التشريعي والرقابي في المستقبل”.وأكد الشمري أن “غياب المعايير الواضحة لاعتماد المرشحين يمثل تحدياً كبيراً أمام نزاهة الانتخابات المقبلة”، داعياً إلى “ضرورة مراجعة إجراءات المفوضية في هذا الشأن”.

