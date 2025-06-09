نائب:لا نزاهة في الانتخابات المقبلة

نائب:لا نزاهة في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين، من هيمنة المال السياسي واستغلال المناصب التنفيذية في الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد نزاهة العملية الانتخابية وتؤثر سلباً على تمثيل الكفاءات.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “الواقع يشير إلى ضخ كبير للمال السياسي خلال الحملات الانتخابية المقبلة، إلى جانب استغلال بعض المرشحين التنفيذيين لمواقعهم الرسمية في الترويج لأنفسهم، وهو أمر يخالف تعليمات مفوضية الانتخابات”.وأضاف أن “على المفوضية التحرك بشكل عاجل لرصد ومحاسبة أي مرشح يستغل منصبه التنفيذي، وصولاً إلى المساءلة القانونية أو حتى سحب الترشيح”، مشيراً إلى أن “استغلال الموارد والمناصب سيُقصي الكفاءات ويُنتج برلماناً ضعيفاً، إضافة إلى تقليل المشاركة الشعبية في الانتخابات”.

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