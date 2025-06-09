نائب:لا نزاهة في الانتخابات المقبلة

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السوداني:طريق التنمية سيخلق عراقاً جديداً
نائب إطاري:العراق بلا ماء بسبب إيران وتركيا والسوداني “ملتهي بولايته الثانية”
وزارة المالية : أكثر من (140) تريليون ديناراً حجم إيرادات 2024
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
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مهمة العراق صعبة في نظام الملحق لكأس العالم
المدرب الكوري:مباراتنا مع العراق ليست سهلة
طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الكوري الجنوبي
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نائب إطاري:العراق بلا ماء بسبب إيران وتركيا والسوداني “ملتهي بولايته الثانية”
مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
نائب يصف محافظ البصرة بـ” اللص المحترف” والأخير يرد “نزاهتي لا توصف”!!
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
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