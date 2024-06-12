نائب:لا يمكن المضي بالبناء والاعمار دون القضاء على الفساد

نائب:لا يمكن المضي بالبناء والاعمار دون القضاء على الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة المثنى، سعد عواد، اليوم الاربعاء، (12 حزيران 2024)، عن خفايا الفساد في المحافظة، فيما طالب بنقل بعض الملفات من السماوة إلى العاصمة بغداد.وقال عواد في حديث صحفي، انه “لا يمكن المضي بالبناء والاعمار دون حل لملف الفساد الذي يمثل سرطان ينهب خيرات كل المحافظات دون استثناء” لافتا الى، ان “إرسال لجنة عليا من رئاسة الوزراء برئاسة رئيس هيئة النزاهة الى المثنى للتحقيق في ملفات الفساد خطوة صائبة ومهمة”.وأضاف انه “قدم ملفات مهمة تخص قطاعات عدة تتضمن فساد مالي واداري في عدة دوائر بالاضافة الى المطالبة بنقل بعض الملفات المهمة الى بغداد للنظر بها وحسمها وفق مسارات تفضي الى تقديم نتائج تحسم ملف الفساد”.وأشار عواد الى ان “ملف توزيع الأراضي في السماوة وبقية المدن الأخرى وإحالة بعض المشاريع الى شركات غير رصينة كلها مواضيع أخذت مسارتها في المتابعة وتقديم ما لدينا من أدلة الى اللجنة العليا للنظر بها والتحقيق فيها”.

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