نائب:لا يوجد إتفاق على حسم أزمة الرئاسة البرلمانية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة “إشراقة كانون” النيابية، باسم الغرابي، الأحد، عن آخر مستجدات ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، المتعثر منذ أكثر من 8 أشهر، عندما ألغت المحكمة الاتحادية عضوية محمد الحلبوسي.

يُذكر أن القوى السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الجاري موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون أي جديد.

وقال الغرابي، في حديث صحفي، إن “لغاية الآن، لا يوجد أي اتفاق سياسي أو نيابي داخل مجلس النواب على تحديد موعد محدد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”.

وأضاف أن “الخلافات داخل المكون السني مستمرة ولم تحسم لا داخل ولا خارج مجلس النواب، كما لا يوجد اتفاق على مرشح دون الآخر”، مردفاً بالقول: “عندما تتفق الكتل السياسية داخل المكون السني على مرشح محدد، بعدها ستذهب رئاسة المجلس لعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد”.