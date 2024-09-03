نائب:لجنة تحقيقية في آلية منح الجواز الدبلوماسي خلافاً للقانون

نائب:لجنة تحقيقية في آلية منح الجواز الدبلوماسي خلافاً للقانون
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد الخفاجي،الثلاثاء، ان هيئة النزاهة تحقق بخروقات الية منح الجواز الدبلوماسي لفئات غير مشمولة . وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “مجلس الوزراء خول وزارة الخارجية بمنح الجواز الدبلوماسي وحددت الفئات المشمولة والاستثناءات الممنوحة للشخصيات وفقا للمصلحة العامة ولم تحدد الجهة المعنية هذه الفقرة بشكل تفصيلي “. واضاف ان” هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة من وزارة الخارجية تحقق في خروقات قانونية في آلية منح الجواز الدبلوماسي ومن المؤمل الانتهاء من عمليات التحقيق وكشف ملفات الخروقات القانونية لعملية إصدار الجواز للفئات غير المشمولة”. وتابع، ان ” التحقيق مازال جاريا مع وزارة الخارجية حول منحهم جوازات سفر دبلوماسية لسياسيين ومقربين من المسؤولين”، مبينا ان “قرار مجلس الوزراء 32 لسنة 2015 اعطى صلاحية لوزارة الخارجية بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية الا ان الخارجية خالفت هذه التعليمات ومنحت جوازات لفئات غير مشمولة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *