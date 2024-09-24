نائب:لن نسمح لأي جهة أجنبية التدخل بعمل السلطة التشريعية

نائب:لن نسمح لأي جهة أجنبية التدخل بعمل السلطة التشريعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق– كشف عضو مجلس النواب العراقي هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل طرد الوفد الأمريكي والسفارة والاتحاد الأوروبي من مجلس النواب. وقال السلامي في حديث صحفي ، إن” وفد تابع للسفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أراد عرقلة تشريع قانون البغاء والشذوذ الجنسي”. وأضاف أن ” مجلس النواب لم يستجب للوفد وتم طردهم من مجلس النواب”، لافتا إلى أن “مجلس النواب ماض في عمله التشريعي والرقابي ولن نسمح لأي جهة أجنبية التدخل بعمل السلطة التشريعية”.وأشار إلى أن ” مجلس النواب منتخب من قبل الشعب العراقي ويرعى مصالح المواطنين ولن يرضخ لأي ضغوطات أجنبية “. 

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