نائب:مجلس النواب سيواصل عمله حتى شهر كانون الثاني المقبل

نائب:مجلس النواب سيواصل عمله حتى شهر كانون الثاني المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأربعاء، أن عمر الدورة البرلمانية الحالية لن تنتهي مباشرة بعد 11 تشرين الثاني المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل عقد جلساته خلال الفترة المتبقية لحسم عدد من القوانين المهمة.وقال الكروي في تصريح  صحفي، إن “المدة القانونية لمجلس النواب تمتد لأربع سنوات، وبالتالي فإن الحديث عن انتهاء الدورة الحالية عقب الانتخابات غير دقيق”، موضحًا أن “المجلس سيواصل عمله حتى شهر كانون الثاني المقبل، ما يتيح المجال لعقد جلسات تشريعية مهمة”.وأضاف أن “هناك توافقاً سياسياً على تمرير مجموعة من القوانين التي تمس عمل مؤسسات الدولة وشرائح واسعة من المجتمع”، مرجحًا أن “يشهد البرلمان بعد 11 تشرين الثاني حراكاً لعقد جلسة أو أكثر لاستكمال التصويت على تلك القوانين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *