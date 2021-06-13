نائب:مجلس النواب معطل

نائب:مجلس النواب معطل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الاحد، ان مجلس النواب شبه معطل ودوره التشريعي والرقابي اصبح غائبا خصوصا بعد التصويت على حل المجلس.وقالت الحامدي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب شبه معطل دوره التشريعي والرقابي غائب خصوصا في الايام الاخيرة، حيث لايوجد تحرك فعلي ازاء القرارات الحكومية واخرها فرض اخذ لقاح كورونا”.واضافت ان “مجلس النواب صوت على الانتخابات المبكرة وحل نفسه، ومنذ هذا التصويت والبرلمان بعيد عن دوره الفعلي، اضافة الى تغيب الكثير من النواب عن حضور الجلسات”.وأوضحت الحامدي، ان “الحكومة اتخذت قرارات من شأنها الزام المواطن وبعض الشرائح والموظفين على اخذ لقاح كورونا وحددت مدة معينة لهم، الامر الذي يجب على البرلمان الوقوف عنده خصوصا ان الكثير قد لايرغب بالحصول على اللقاح”. 

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