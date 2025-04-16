نائب:(محسن ولايتي) ارتكب مخالفات قانونية ودستورية في جلسة نصابها غير مكتمل

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، اعتراضه الشديد على آلية التصويت التي جرت داخل مجلس النواب بشأن تعيين سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، مشيراً إلى وجود مخالفات قانونية وإجرائية واضحة في الجلسة.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “جلسة التصويت على تعيين سامي المسعودي غير قانونية، إذ لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقادها”، مؤكداً أن “النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن ولايتي، طرح أسماء المرشحين دون تزويد النواب بالسير الذاتية الخاصة بهم، رغم مطالبة عدد من النواب بذلك”.وشدد الموسوي على أن “الاطلاع على السيرة الذاتية ومعرفة الجهة التي رشحت المرشحين وانتماءاتهم السياسية ومؤهلاتهم العلمية، حق أصيل لكل نائب قبل الإدلاء بصوته”، معتبراً أن “تجاهل هذه الجوانب يثير تساؤلات كبيرة حول مصداقية وشرعية إجراءات التصويت”.وأضاف أن “السيرة الذاتية تمثل ركناً أساسياً في تقييم أي مرشح، والتصويت دون الرجوع إليها يعد إخلالاً بمعايير الشفافية والمهنية”.