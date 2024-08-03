نائب:مساعي العراق نجحت في استرداد الأموال المسروقة

نائب:مساعي العراق نجحت في استرداد الأموال المسروقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب مضر معن، السبت، ان العراق استعاد اموال هربت الى 5 دول.وقال معن في حديث صحفي، ان “صندوق استرداد اموال العراق المهربة الى الخارج من قبل فاسدين تتم وفق خطوات متعددة بالتنسيق مع حكومات ومنظمات دولية وهي تتعاطى بايجابية مع جهود بغداد”. واضاف ان” مساعي العراق نجحت في استرداد اموال هربت الى 5 دول وهناك جهود للانفتاح على دول اخرى بينها اوربية واسيوية لتعقب المزيد من الفاسدين ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية لافتا الى ان” مساعي من اجل المضي في تشريع قانون استرداد الاموال والذي سيكون بمثابة نقلة في التعاطي مع ملف في غاية الاهمية”.واشار الى ان” حجم الاموال المهربة كبير والقضايا المنظورة امام المحاكم معقدة لكن التحقيقات كشفت الكثير وهناك مساعي من اجل المضي في تعقب كبار الفاسدين ممن هربوا الى الخارج”.يذكر ان عشرات المليارات من الدنانير تم استعادتها في الاشهر الماضية من خلال عمليات تعقب الفاسدين خاصة ممن هربوا الى الخارج

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