نائب:مطالب حزب بارزاني بشأن الموازنة غير منطقية

نائب:مطالب حزب بارزاني بشأن الموازنة غير منطقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في كتلة تحالف الفتح النيابية محمد كريم، السبت، ان مطالب حزب بارزاني بشأن الموازنة العامة الاتحادية غير منطقية، فيما أشار الى ان غالبية قوى إدارة الدولة قرارها النهائي المضي بالتصويت عليها.وقال كريم في حديث تصريح صحفي ، إن “الشارع العراقي المتمثل بالشرائح المستفيدة من إقرار الموازنة تضغط بشكل كبير على القوى السياسية لتشريع القانون، فضلا عن كونه أمر ملح بالنسبة للحكومة”.وأضاف أن “قوى إدارة الدولة منحت فرصة أخيرة للمباحثات للوصول الى حل فيما يتعلق بإقليم كردستان، حيث ان المفاوضات يجب ان لا تتعدى اليومين المقبلين”.وأشار كريم الى ان “غالبية قوى إدارة الدولة والقوى السياسية الأخرى اتخذت قرار المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية سواء توصلت المفاوضات الى حل من عدمه بسبب ضغوطات الشارع”.

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