نائب:معظم الجلسات النيابية برئاسة المشهداني غير مكتملة النصاب وتمرير قائمة السفراء جريمة بحق العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب التائب الاطاري عدنان الجابري، اليوم الأربعاء، عن استيائه من تكرار التصويت على “قضايا مهمة” برئاسة رئيس المجلس محمد المشهداني دون وجود نصاب قانوني مكتمل.وقال  الجابري في حديث صحفي “للأسف الشديد أكثر من مرة نفاجئ من قبل رئيس مجلس النواب بالتصويت دون نصاب مكتمل في الجلسة”، مشدداً “يجب أن يكون هناك نصاب مكتمل أثناء التصويت على مشاريع القوانين أو على السفراء أو أي موضوع آخر”.وأضاف أن “قائمة السفراء لم تكن معروضة مسبقاً للتصويت، إلا أن رئيس المجلس أدرجها كفقرة ضمن جدول الأعمال، وخلال التصويت أو قبله غادر العديد من النواب قاعة المجلس لكسر النصاب، ما يجعل التصويت غير قانوني”.وأكد أن “هناك توجه نيابي للطعن بشرعية وقانونية التصويت على السفراء، مشيراً إلى أن التصويت بهذه الطريقة يخل بالنظام العام، ويخالف النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور بشكل واضح وصريح”.

