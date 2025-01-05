نائب:معظم القوى السياسية مع تغيير مفوضية الانتخابات

نائب:معظم القوى السياسية مع تغيير مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الأحد، أن القوى السياسية لم تتفق حتى اللحظة على مخرجات الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب بشأن تمديد عمل المفوضية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، ان “الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب كانت تهدف إلى مناقشة تمديد عمل المفوضية، لكن لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية بشأن التمديد أو التعديل المرتقب”، مبينا ان “قضية التعديل قائمة وحاضرة أمام القوى السياسية، إلا أن التفاصيل الدقيقة لم تُحسم بعد”.أشار إلى أن “عمل مفوضية الانتخابات الحالية قد انتهى، وأن حلّها دون التوصل إلى تشكيل مفوضية جديدة يعد تحدياً كبيراً، نظراً لتمسك الأطراف السياسية بممثليها داخل المفوضية”.ودعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في وقت سابق إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة تمديد عمل مجلس المفوضين، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حول التمديد حالّت دون انعقادها.

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