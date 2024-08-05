نائب:ملف عمالة الأطفال تحت سيطرة الميليشيات المتنفذة

نائب:ملف عمالة الأطفال تحت سيطرة الميليشيات المتنفذة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو مجلس النواب فاتن القرغولي، الاثنين، الحكومة العراقية لعدم سيطرتها على ملف عمالة الأطفال في التقاطعات والشوارع، فيما اكدت ان عصابات كبيرة تقف خلف تجنيد هؤلاء الأطفال واستخدامهم. وقالت القرغولي في تصريح صحفي، ان “الحكومة العراقية والاسرة هما المسؤولان الأول على ضياع حق الأطفال وإمكانية استغلالهم في عمليات خطرة”، مشيرةً الى ان “ظاهرة عمالة الأطفال باتت منتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة ويجب تكثيف الجهود للحد منها”. وتابعت ان، “على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجراء مسح ميداني في كل تقاطعات بغداد وبناء دور لإيوائهم بدل ان ينجرفوا وفق اهواء العصابات التي تديرهم”، لافتةً الى ان ” ظاهرة التشرد تهدد بتشتت الاسرة وتفكيك المجتمع”.  ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن هناك ما يزيد عن 175 ألف مشرد في العراق، بسبب داعش الاجرامي ونزوح الكثير من العوائل الى بغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *