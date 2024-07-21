نائب:منح جوازات سفر دبلوماسية للوزراء والنواب وفئات أخرى بأثر رجعي أمر مرفوض

نائب:منح جوازات سفر دبلوماسية للوزراء والنواب وفئات أخرى بأثر رجعي أمر مرفوض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب ياسر الحسيني، الاحد، منح جوازات دبلوماسية الى الوزراء والنواب مدى الحياة وبأثر رجعي امر غير مبرر ويجب إيقافه. وقال الحسيني في تصريح صحفي، ان “هذا القانون سيزيد الفجوة بين السلطة التشريعية والمواطن ويجب العمل على رفضه” مشيرا الى ان ” جلسة اليوم شهدت جمع تواقيع نيابية لسحب هذا القانون”. وأضاف “ابدينا اعتراضنا على هذا القانون كونه سينسف فرضية العدالة الاجتماعية” لافتا الى ان “هذا الجواز يجب ان يمنح الى الفئات المكلفة بالخدمة عامة وبالوظائف الدبلوماسية ليس الا”. وبين ان “هناك 42 الف جواز دبلوماسي ممنوح الى موظفين خارج العملية السياسية” مطالبا “الخارجية النيابية لمتابعة الموضوع وسحبها من غير المستحقين باعتبار ذلك وجهاً من أوجه الفساد”. وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية. 

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