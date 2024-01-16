نائب:منصب رئيس البرلمان يحتاج إلى شخصية معتدلة

نائب:منصب رئيس البرلمان يحتاج إلى شخصية معتدلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه عضو مجلس النواب، كاظم الطوكي، اليوم الثلاثاء، طلباً الى القوى السنية بشأن شخصية المرشح لرئاسة البرلمان، فيما اكد أن مجلس النواب لا يحتاج الى شخصية “جدلية”.وقال الطوكي، في حديث  صحفي، إن “الكتل والأحزاب المتواجدة داخل مجلس النواب جميعها ملتزمة بالاتفاقات السياسية”، مبيناً ان “النواب المستقلين لاسيما الذين يملكون استقلالا عن كتلهم، ينظرون الى الشخصية المعتدلة، التي تستطيع تمثيل منصب رئيس مجلس النواب، بصورة جيدة”.وأضاف، أن “الشخصية التي تريد الظفر بمنصب رئيس البرلمان، لابد أن تكون وسطية وقادرة على إنهاء الازمات التي تمر بها العملية السياسية، وتعلن دعمها للحكومة”، مردفاً بالقول: “البرلمان لا يحتاج الى شخصية متناقضة وقلقة”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “العراق لا يحتاج لمشكلات سياسية جديدة، وهو ما يفرض قدوم شخصية معتدلة”، مطالباً القوى السنية بـ”تقديم شخصية وسطية ليست طائفية ولا عنصرية، وغير مرتبطة بأجندة خارجية”.

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