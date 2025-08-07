نائب:من الصعب إجراء الانتخابات في كركوك

نائب:من الصعب إجراء الانتخابات في كركوك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب أرشد الصالحي، الخميس، أن إجراء الانتخابات في محافظة كركوك في الوقت الراهن يعد أمراً صعباً عازيا ذلك الى عدم اكتمال تدقيق سجل الناخبين حتى الآن. وأشار الصالحي في تصريح  صحفي، إلى أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير قادرة على تنفيذ عملية التدقيق المطلوبة، فيما لا يزال القرار النهائي في هذا الشأن بانتظار صدوره من المحكمة الاتحادية”.وأوضح: “حالياً، من الصعب إجراء الانتخابات في كركوك بسبب عدم اكتمال تدقيق سجل الناخبين، داعيا الى “تسريع الجهود لحل هذه الإشكالية قبل المضي قدماً في العملية الانتخابية”. يذكر أن كركوك تشهد توتراً سياسياً متكرراً حول ملف الناخبين وتحديث البيانات الانتخابية، ما يثير مخاوف من تأجيل التصويت أو إجراءه دون ضمانات كافية لشفافيته.

