نائب:موازنة السوداني الثلاثية “كارثة حقيقية”
بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب جمال كوجر، اليوم الخميس، الموازنة الثلاثية “كارثة حقيقية” على المالية العامة، مؤكدا أنها حولت العجز المخطط في موازنة 2023 و2024 إلى عجز فعلي أثقل كاهل الدولة.وقال كوجر في تصريح  صحفي، إن “إقرار الموازنة الثلاثية تسبب بتحويل العجز المخطط في موازنة 2023، والبالغ 64 ترليون دينار، إلى عجز حقيقي بعد أن صرفت موازنات 2023 و2024 بالكامل”، مبيناً أن “الموازنة الثالثة قد لا تصرف بكاملها لانتهاء دورتها المالية”.وأضاف، أن “موازنة 2024 تكبدت خسائر إضافية بعد إنفاق 11 ترليون دينار على مشاريع منجزة من موازنة 2023، ما أدى إلى نقص كبير في مواردها”، مشيراً إلى أن “تراكم العجز يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الجديدة ويؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والخدمي”.يشار إلى أن العجز المالي يمثل التحدي الأبرز أمام الحكومة، في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد الموازنة بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية.

