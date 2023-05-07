نائب:موازنة 2023 خالية من التخطيط

نائب:موازنة 2023 خالية من التخطيط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شخص عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الأحد، نقطة سلبية في موازنة 2023، وفيما أكد أن تعيينات الحكومة تسببت بتقليل كفاءة الموظفين، حدد نسبة عمل الموظفين خلال اليوم الواحد.وقال خشان في حديث صحفي، إن “مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة، لم يعالج رؤية خلق فرص عمل جديدة للشارع العراقي، كالموازنات السابقة”.وأضاف، أن “كل الموازنات المالية والمشاريع الحكومية في جميع دول العالم يخصص جزء منها لتقديم الخدمات وخلق فرص عمل جديدة للمجتمع”، مبيناُ أن “هذه النقطة غير موجودة في حسابات الحكومة الحالية”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “حسابات الحكومة مبينة على أساس التعيين دون أن تكون هناك خططاً لاستيعاب العاطلين عن العمل في بعض الأحيان”.وبين خشان، أن “ما نفذته الحكومة من تعيينات أدى الى تقليل كفاءة الموظفين”، محدداً “25 دقيقة نسبة كفاءة الموظفين خلال اليوم بالعمل، وهذا سيء جداً”.وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس لجنة التخطيط والخدمة الاتحادية، محمد البلداوي، الاحد، وجود توافق نيابي وسياسي على المضي بإجراء تقليل العجز المفترض بالموازنة من خلال تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد عزا سبب ارتفاع حجم الموازنة لعام 2023، إلى “تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلًا عن المديونية”، مبيناً أن إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار.

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