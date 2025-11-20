نائب:موازنة 2025 من صلاحية الحكومة الجديدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مضر الكروي، الخميس، أن مصير جداول موازنة 2025 بات حسمه من قبل الحكومة المقبلة دون شك بعد قرار المحكمة الاتحادية.وقال الكروي في حديث  صحفي، إن “جداول موازنة 2025 كان من المؤمل أن تصل في كانون الثاني أو شباط من العام الجاري، لكنها تأخرت ونحن نقترب من نهاية 2025، وبالتالي بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء الدورة النيابية الخامسة بات من غير الممكن حسم هذا الملف، خاصة أنه مرتبط بالحكومة الحالية والحكومة هي الآن بصلاحيات تصريف الأعمال، ووفق السياقات القانونية لا يمكنها المضي بهذا الأمر”.وأضاف أن “حسم جداول موازنة 2025 سينتقل وفق الإطار القانوني إلى الحكومة المقبلة، وهي المعنية باتخاذ القرار من خلال مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس النواب للقراءة والتدقيق قبل الموافقة النهائية”.وأشار الكروي إلى أن “تأخير حسم الموازنة كان له ارتدادات على الوزارات والمؤسسات والهيئات والمشاريع، وخلق صعوبات مالية للعديد من مؤسسات الدولة”.

