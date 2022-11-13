نائب:موانئ العراق ستغلقها التجاوزات الكويتية مقابل صمت حكومي ونيابي

نائب:موانئ العراق ستغلقها التجاوزات الكويتية مقابل صمت حكومي ونيابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزيـر النقل السابق عامر عبد  الجبار والنائب حاليا ،اليوم الأحد،  إن مباشرة الكويت بإقامة  منصة حفر واستكشاف للنفط بالمنطقة التجارية البحرية، لابد من أن تواجه بإجراءات قانونية وتحركات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية  البحرية. ودعا عبد الجبار، رئيس الوزراء إلى إلغاء الأوامر الــصــادرة فـي ظـل حكومة تصريف الأعمال السابقة، وإيقاف محضر الاجتماع الموقع بين وزارتـي النقل العراقية والكويتية بتاريخ -23 8 من العام الحالي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي لتجنب الأضرار الاقتصادية والسيادية التي تلحق بالبلد. وكشفت وثيقة صـادرة من وزارة النقل، لجنة الأمر الديواني (123 (لسنة 2021 ،عن أن موقع منصة الحفر والاستكشاف ( Phoetix Oriental ( يقع جغرافياً بين القناة الملاحية المؤدية من وإلى  الموانئ العراقية التجارية في أم قصر بحدود 5 أميال بحرية وبين القناة المؤدية من وإلى  موانئنا النفطية (البصرة – العمية – المنصات – الرحوية ) على بعد (18 (ميلاً بحرياً وعن كاسر الأمواج لمينءا الفاو الكبير 27 ميلا من جانبه، قال الخبير في شؤون أعالي البحر صلاح البصري، إن تجاوزات الكويت على ممتلكات وحـدود العراق البحرية لا تزال مستمرة.وأضاف أن التجاوزات تمثل أحد أهم الأسباب والأزمــات المختلفة القائمة بين البلدين، التي تجددت موخراً لقيام الكويت بالتجاوز على المياه الاقتصادية للعراق في الخليج العربي والمباشرة ببناء منصة ومنشأة نفطية للحفر والاستكشاف خلافاً للمادة 57 من اتفاقية قانون البحار. يذكر ان قناة خور عبدالله العراقية تم بيعها للكويت من قبل هادي العامري عندما كان وزيرا للنقل في حكومة المالكي ووزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري بمبلغ 15 مليون دولار بفساد بعض النواب ايضا في دورة اسامة النجيفي.

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