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وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
ائتلاف المالكي يجدد تأكيده ..لا انتخابات مبكرة وحكومتنا الإطارية ستكمل دورتها
مسرور:على أعضاء المكتب السياسي لحزب بارزاني التخلي عن مناصبهم الحكومية والبرلمانية
نائب:موانئ العراق ستغلقها التجاوزات الكويتية مقابل صمت حكومي ونيابي
خاطرة: عبد القادر غير قادر
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نائب:موانئ العراق ستغلقها التجاوزات الكويتية مقابل صمت حكومي ونيابي
حزب طالباني مستغرب من عدم محاسبة العائلة البارزانية عن تهريب النفط
حكومة الإقليم:حصتنا من الموازنة 13.9 % في الموازنة العامة دون ان نسلم بغداد دولارا واحد من إيراداتنا المالية
مصدر حكومي:تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة مسودة موازنة 2023 بأمر السوداني
وزارة لنفط:نعمل على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
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