نائب:موقف العراق ضعيف جداً أمام التجاوزات الكويتية

نائب:موقف العراق ضعيف جداً أمام التجاوزات الكويتية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن محافظة البصرة عامر عبد الجبار ، الأحد،  الكويت باستغلال اتفاقية خور عبد الله لتنفيذ الاعتداءات على العراق ضمن الممر الملاحي، مطالبا الحكومة بسحب جميع الخرائط في عام 2010 وعام 2012 ومعاينة الجزيرة التي اصطنعها الكويتيون ولم تكن طبيعية. وقال عبد الجبار في حديث صحفي: إن “الجانب الكويتي استغل اتفاقية خور عبد الله التي صوت عليها مجلس النواب في العام 2013 لاستكمال مسلسل الاعتداءات على العراق وحفر آلابار النفطية في العمق الاقتصادي العراقي”. واضاف ان “هناك تقاعسا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية والوقوف بوجه التجاوزات الخطيرة على سيادة العراق وحقوقه في المياه الاقتصادية”. وأوضح عبد الجبار، أن “الخارجية العراقية لم تقم بواجباتها بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن كما لم تجب على كتبنا الرسمية بخصوص منصة الحفر الكويتية ضمن الممر الملاحي والتوسعات الحاصلة فيها”. وكان عضو ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف أكد في حديث سابق ، ان الحكومة الجديدة سيكون لها موقف إزاء التجاوزات الكويتية على موانئ النفط في المياه المشتركة . 

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