نائب:موقف حكومة البارزاني بشأن أزمة المياه “غامض”

نائب:موقف حكومة البارزاني بشأن أزمة المياه “غامض”
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب حسين مرداوي، اليوم الأربعاء، الموقف الغامض لبعض النواب الكرد تجاه الحصار المائي الذي تفرضه تركيا على العراق، مؤكداً أن أزمة المياه والجفاف تضرب بشكل قاسٍ محافظات الوسط والجنوب وتحتاج إلى موقف نيابي موحد لمواجهة الابتزاز التركي.وقال مرداوي في تصريح صحفي، إن “البلاد تضررت كثيراً جراء استمرار الجفاف وتراجع مناسيب المياه، ما يهدد حياة المواطنين والزراعة والاقتصاد بشكل مباشر”، مشيراً إلى أن “غياب الموقف الحقيقي لبعض النواب الكرد تجاه هذه الأزمة يثير علامات استفهام كبيرة”.وأضاف أن “المرحلة الحالية تتطلب موقفاً وطنياً موحداً من جميع النواب للضغط على أنقرة وإلزامها بإطلاق الحصص المائية، بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة”.وتؤكد التقارير أن العراق خسر أكثر من 50% من موارده المائية خلال السنوات الأخيرة، فيما تراجعت الأراضي الزراعية من 11 إلى 7 ملايين دونم، وباتت 60% من محافظات الوسط والجنوب مهددة بالعطش بسبب تقليص تركيا الإطلاقات المائية إلى 30% فقط من الحصة الطبيعية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *