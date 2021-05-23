نائب:ميليشيا الحشد وراء اغتيال الناشطين ومرشحي الانتخابات والصحفيين

نائب:ميليشيا الحشد وراء اغتيال الناشطين ومرشحي الانتخابات والصحفيين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، عن قناعته بان اغلب الاغتيالات في العراق بدوافع سياسية بتنفيذ ميليشيات تحمل هوية الدولة.وقال العزاوي في حديث صحفي، ان “الاغتيالات مدانة ومستنكرة وهي ازهاق اجرامي للارواح مؤكدا بان اغلب الاغتيالات التي طالت ناشطين واعلاميين  ومرشحين للانتخابات هي بدوافع سياسية بتنفيذ ميليشيا تحمل هوية عنوانها الرئيسي “رئاسة الوزراء” وهذا السلاح المنفلت الذي يشكل خطر محدق بامن العراق وأهله”.واضاف، ان “كل وعود الحكومات المتعاقبة بحصر السلاح حبر على ورق وهي غير قادرة على اتخاذ مواقف مشددة حيال ظاهرة تهدد الامن بشكل مباشر وتخلق مشاكل كبيرة، متسائلا ما الذي يقف وراء تهديد واغتيال بعض مرشحي الانتخابات كما حدث مؤخرا كيف سنبني عملية سياسية وجزء كبير من السلاح بعيد عن قبضة الحكومة العراقية”.واشار الى، ان “الانتخابات ضرورة ولكن الاهم ان تجري بشفافية واجواء مستقرة وامنة بعيدا عن مسلسل الاغتيالات الذي نخشى ان يتصاعد مع قرب الماراثون الانتخابي داعيا الى كشف نتائج كل التحقيقات التي اجرتها الجهات المختصة في الاغتيالات السابقة وكشفها للراي العام”.

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