نائب:نترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن اختيار المرشح الجديد لرئاسة البرلمان

نائب:نترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن اختيار المرشح الجديد لرئاسة البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب ثائر الجبوري، الاثنين،أن “لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي في الحفاظ على مؤسساتها التشريعية وحسم الدعاوي وفق المبادئ القانونية التي ستعطي بالتأكيد خارطة طريق للمضي في اختيار مرشح لمنصب أعلى جهة تشريعية في البلاد”. وقال النائب في حديث صحفي، أن القوى السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية يوم غدٍ للمضي في اختيار رئيس مجلس النواب. واضاف، “لا يختلف اثنان على أهمية المضي في اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، لكن جميع القوى السياسية بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية يوم غدٍ، 27 شباط، من أجل حسم الدعوة المقامة حيال مدى قانونية الجلسة الأولى ونتائجها وماهي الإجراءات المعتمدة حيالها”. وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية بات واجبًا وملزمًا، ونأمل أن يكون قرارها بداية لحل هذا الملف للانتقال إلى مرحلة اختيار مرشح وفق السياقات المعتمدة”. 

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